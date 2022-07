Tome nota da agenda desta segunda-feira, dia 18 de Julho

10h30: Conferência de imprensa do grupo parlamentar do PS-M, com o presidente Sérgio Gonçalves;

15h00: Entrega de Prémios - Concurso Passaporte Cecília Zino, no Centro para o Desenvolvimento Humano, com a presença de Adolfo Brazão, presidente do conselho de administração da Fundação Cecília Zino; João Sá Mota, vice-presidente do conselho de administração e presidente do conselho executivo da Fundação Cecília Zino; Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura, e Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal;

16h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apresenta empreendimento habitacional a custos controlados, no sítio da Torre, em Câmara de Lobos;

18h00: 4.ª Etapa Atlântico Padel Tour, nos Jardins Panorâmicos.