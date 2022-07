Jornalista Paulo Santos vence Prémio Emanuel Rodrigues

Paulo Santos, jornalista da Rádio e Televisão de Portugal, é o vencedor do Prémio Emanuel Rodrigues, atribuído pela Assembleia Legislativa da Madeira.

Segundo o DIÁRIO apurou, o júri do prémio que vai na segunda edição, destacou a importância dos trabalhos realizados, na RTP-Madeira, sobre a Autonomia e que já tinham sido reconhecidos em louvores e outros prémios atribuídos ao autor.

Paulo Santos é um jornalista com uma longa carreira, na rádio e na televisão públicas, mas também como director do Notícias da Madeira e, anteriormente, como jornalista da Rádio Jornal da Madeira.

O Prémio Emanuel Rodrigues destina-se a reconhecer aqueles que se destacaram na defesa e explicação da Autonomia. O primeiro galardoado, no ano passado, foi o antigo presidente do Governo Regional Alberto João Jardim. O júri desta edição foi composto por Luís Paixão, Ricardo Vieira e Madalena Nunes.

O prémio é entregue amanhã, Dia da Assembleia Legislativa da Madeira, numa cerimónia marcada para as 11h00, no Salão Nobre do parlamento.