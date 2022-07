Norberto Ribeiro acusa Ricardo Franco “de irresponsabilidade política”

Norberto Ribeiro, vereador do PSD na Câmara de Machico, põe em causa a solução implementada pela autarquia para resolver o problema de um plátano que gerava alguma preocupação devido a uma fissura que apresentava no seu tronco.

Segundo revela o social-democrata, o presidente da Câmara, Ricardo Franco, quando confrontado com a opção tomada não terá reagido da melhor forma. "Vocês não percebem nada disto porque eu leio livros de árvores", terão sido as palavras proferidas pelo edil, em resposta às questões levantadas pelos vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS Juntos Somos Machico questionaram sobre o parecer técnico que levou à colocação de betume dentro de um plátano no Largo da Praça, no centro de Machico.

"Sempre defendemos que se havia problemas com aquela árvore, em termos de segurança, tinha de haver um parecer técnico que fundamentasse a intervenção a levar a cabo pela autarquia e aquilo que estranhamos é que não exista qualquer parecer técnico, seja da Câmara Municipal, seja de outra entidade”, critica Norberto Ribeiro, que acusa Ricardo Franco de assumir esta decisão de forma completamente infundada e unilateral, sem que atenda a qualquer base técnica para o efeito.

"O Senhor Presidente da Câmara assume não precisar de pareceres porque lê livros sobre árvores e, no seu entender, aquela é a intervenção mais adequada, sem, todavia, ter qualquer base ou qualquer estudo que aponte nesse sentido” prossegue o vereador, reforçando que, no entender do PSD, “esta postura mais não é do que um acto de grande negligência perante uma árvore que apresenta alguns sinais de degradação e que pode, efectivamente, colocar em risco a segurança de pessoas e bens, sobretudo quando sabemos que o Largo da Praça é um espaço muito frequentado e até local de acolhimento a grandes festividades, como é o caso da Festa Gastronómica que está prestes a acontecer”.

Norberto Ribeiro acusa, por isso, Ricardo Franco de ser altamente irresponsável nesta matéria. "O Presidente da Câmara, que se auto intitula especialista em botânica, está a revelar uma grande irresponsabilidade política neste caso e aquilo que esperamos é que as autoridades, designadamente a Protecção Civil e outras entidades que zelam pela segurança, possam intervir e evitar desfechos que coloquem em causa a segurança das populações”, rematou.