Guterres lamenta "assassinato horrível" e lembra Shinzo Abe como "líder respeitado"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está "profundamente triste com o assassinato horrível" do ex primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que foi baleado mortalmente num comício, disse hoje o seu porta-voz Farhan Haq.

"O secretário-geral lembra o compromisso de Shinzo Abe na promoção da paz e segurança, defendendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da cobertura universal de saúde", disse o porta-voz, em comunicado.

"Como primeiro-ministro que esteve em funções durante mais tempo, ele dedicou-se a reavivar a economia do seu país e a servir o povo do Japão".

Shinzo Abe discursava num evento de campanha para as eleições no próximo domingo quando foi alvejado, num raro ato de violência armada no país. A polícia prendeu o suspeito do assassinato, um homem de 41 anos.

Através do porta-voz, António Guterres expressou "profundas condolências" à família de Shinzo Abe e ao povo japonês. O ato, disse, "chocou profundamente a sociedade japonesa, num país com uma das taxas mais baixas de violência armada".

O secretário-geral disse ainda que o antigo chefe de governo "será lembrado como um defensor ferrenho do multilateralismo, líder respeitado e apoiante das Nações Unidas".