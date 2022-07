Miguel Nunes aumenta vantagem e acelera para a vitória

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally 2 Evo) estão mais perto da vitória no Rali do Faial - Santana. A dupla foi a mais rápida a percorrer os 7,75 Km da especial do Faial (5:11,3), sétima prova especial (PE) da quarta prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira.

Em viatura idêntica, Alexandre Camacho/Pedro Calado continuam na perseguição - foram segundos nesta sexta 'especial' (5:11,5), mas a diferença em relação ao líder está a aumentar a cada prova e, à entrada para a última classificativa, é já de 9,5 segundos.

José Pedro Fontes/Inês Ponte, com um Citroën C3 Rally2, somaram o terceiro melhor tempo (5:12,2) nesta PE e mantêm o terceiro lugar à geral.

A partir das 16h13, as atenções do Rali do Faial - Santana voltam-se para o Kartódromo, onde terá lugar a prova final.