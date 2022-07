Rui Fontes apoiou a selecção nacional feminina

O presidente do CS Marítimo, Rui Fontes, foi uma das personalidades que hoje esteve no jogo de estreia da selecção nacional feminina no Campeonato Europeu que se realiza em Inglaterra.

Após o jogo com a Suíça, que terminou com um empate a duas bolas, o dirigente verde-rubro esteve em confraternização com Telma Encarnação, jogadora do clube, como atesta esta foto.

Também a madeirense Fátima Pinto esteve no jogo, entrando as duas, curiosamente, no mesmo minuto (83) numa altura em que Portugal tentava marcar o terceiro golo que daria a vitória.

Telma Encarnação teve, inclusive, uma bola ao poste aos 88 minutos, entre outras oportunidades no pouco tempo em que jogou.