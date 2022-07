Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu 'Ciclo de Conversas d’A Oficina'

No passado dia 14 de Julho, às 18 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu o 'Ciclo de Conversas d’A Oficina', com o tema 'As Artes e as Letras conversam com o Direito', com a presença Celina Pereira (radialista), Sandro Nóbrega (professor) e Kátia Vieira (advogada).

Esta conversa contou com a apresentação de diversos livros sobre o Direito, debatendo-se ideias fundamentadas nas opiniões do público presente. Dessa forma, 'As Artes e as Letras conversam com o Direito' demonstrou-se importante, contribuindo para o debate social sobre o sistema de normas que regulam as relações sociais, tendo por base os livros apresentados na sessão.

“Ciclo de Conversas d’A Oficina”, promovido pelo Oficina de Leitura e Escrita itinerante, é um projecto com o propósito de produzir oficinas de escrita e leituras regulares, revitalizar hábitos de discussão de ideias e criar uma comunidade de leitores e escritores participativa.