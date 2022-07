12 venezuelanos receberam certificado de Curso de Português (Língua não Materna)

No passado dia 9 de Julho, a Casa do Povo do Caniço em parceria com a Venecom – Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira, entregou certificados do Curso de Português – Língua não Materna a 12 formandos oriundos da Venezuela, curso que contou com a colaboração da professora Lídia Albornoz.

Além do ensino da língua portuguesa, outro dos objetivos deste curso foi também dar a conhecer a história e a cultura do Caniço, contando com atividades e visitas a locais e instituições públicas e privadas

Esta parceria conta já com três cursos ministrados, sendo dois de iniciação e um de nível avançado, num total de 38 formandos.