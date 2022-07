Portugal concede bolsas de estudo a venezuelanos para reforçar ensino de português

Portugal vai atribuir "sete bolsas de estudo a venezuelanos" interessados em fazer formação como professores de português em universidades portuguesas, anunciou hoje a Embaixada em Caracas.

"Esta iniciativa tem como objetivo poder assegurar, num futuro próximo, a formação de novos estudantes deste idioma que já conta com 7.500 alunos em diferentes partes da Venezuela", refere a embaixada em comunicado.

A entrega de bolsas de estudo é uma iniciativa conjunta entre a Embaixada de Portugal em Caracas, o Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua, e a Coordenação do Ensino de Português na Venezuela (CEPE Venezuela) e tem como destinatários os venezuelanos que queiram aperfeiçoar as suas competências linguísticas para o ensino.

"Os participantes do programa desenvolverão as suas competências linguísticas em prestigiosas universidades portuguesas para depois darem aulas em centros educativos que desejem introduzir a língua no seu programa de estudos. O embaixador João Pedro Fins do Lago espera que continue a crescer a quantidade de venezuelanos que se possam comunicar num idioma que une povos em quatro continentes", explica.

Os sete bolseiros vão frequentar cursos intensivos de português em "prestigiosas universidades portuguesas, tais como Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra e Minho" que "contam com plataformas virtuais de excelente qualidade", assim como professores que "estarão disponíveis durante um mês para ajudar" os estudantes venezuelanos e de outras partes do mundo, no "aperfeiçoamento do idioma à distância".

"Os estudantes admitidos receberão uma contribuição económica que apoiará esta experiência académica. Todo este esforço far-se-á com o objetivo de que possam aperfeiçoar as suas competências linguísticas para dar aulas", explica a representação diplomática.

Segundo o embaixador, "a promoção da cultura e da língua portuguesa na Venezuela é uma das principais missões diplomáticas" e é fundamental "que continue a crescer a número de venezuelanos" que falam português.

A língua tem "também um grande valor económico, que abre portas e dá futuro aos jovens, e que une povos em quatro continentes", servindo ainda "para fortalecer os laços históricos e os valores que identificam a comunidade portuguesa" local.

Segundo o coordenador do ensino, Rainer Sousa, "a Venezuela obteve sete das 58 bolsas de estudos disponíveis", uma prova do interesse crescente dos venezuelanos, "conscientes das vantagens de se poder comunicar num idioma de projeção global".

Na Venezuela há, oficialmente, cerca de 7.500 estudantes de língua portuguesa distribuídos em 42 instituições (entre colégios, escolas e centros luso venezuelanos) e seis universidades onde há aulas ou cadeiras que envolvem o uso e o domínio deste idioma.

As projeções apontam a que o número de estudantes de português venha a aumentar nos próximos anos e a formação de professores decorre na Universidade Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) da cidade de Maracay e na Universidade Central da Venezuela.

Segundo o professor Enrique de Sá, do Centro de Língua Portuguesa (CLP) da UPEL, a atribuição de bolsas "é uma grande e feliz notícia e um reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido" na Venezuela.

Na Venezuela existem 100 professores de português, a nível nacional e na UPEL de Maracay 50 estudantes recebem formação como futuros docentes do idioma. Há ainda 60 inscritos no curso a distância "Diplomado em Ensino de português como língua estrangeira", na Universidade de Carabobo.

O português faz parte do sistema escolar venezuelano, com crescente procura na educação básica, média e superior, cujos materiais didáticos, tais como manuais, dicionários e bibliotecas, são doados frequentemente pelo Camões IP, o CEPE e a Embaixada de Portugal.