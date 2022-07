easyJet reforça presença na Madeira

A easyJet coloca hoje à venda voos para as quatro novas rotas que ligam o Funchal a Milão-Malpensa, Paris Charles de Gaulle, Lyon; e Porto Santo a Londres Gatwick, sendo que os trajectos serão garantidos duas vezes por semana.

Todos os voos já se encontram disponíveis para reserva, sendo que as ligações para Milão e Paris começam a 4 de dezembro, Lyon a 3 de dezembro e os voos entre Porto Santo e Londres arrancam a 2 de novembro.

As novas rotas representam um reforço na posição da easyJet como segunda companhia aérea a operar no Funchal, apresentando agora nove rotas – 7 internacionais e 5 domésticas - de e para cinco países (Portugal, Reino Unido, Alemanha, França e Itália) e 460.000 lugares disponíveis, o que representa um aumento de 46% em relação à capacidade de lugares no inverno de 2021. Desde o início da operação em 2007, mais de seis milhões de passageiros foram transportados com a companhia aérea de e para o aeroporto do Funchal.

A nova ligação entre Porto Santo e Londres Gatwick também é um grande passo na estratégia de expansão da easyJet, sendo que esta é a primeira rota internacional a partir deste aeroporto. Em maio deste ano, a companhia aérea começou a realizar voos diretos para Porto Santo, estabelecendo ligações com o aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) e o aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto).

Estamos muito satisfeitos com o crescimento que temos vindo a ter no Funchal e por inaugurarmos a nossa primeira ligação internacional a partir de Porto Santo. A easyJet está atenta às necessidades e quer oferecer cada vez mais e melhores oportunidades de viagem aos seus clientes. Com estas novas apostas, a easyJet reforça o seu compromisso a nível nacional, nomeadamente com o arquipélago da Madeira, contribuindo para um crescimento significativo do turismo na região e consequentemente para a recuperação económica do país.” José Lopes, director geral da easyJet para Portugal

Através destes movimentos, a easyJet continua a desempenhar um papel decisivo no apoio à recuperação da economia nacional, permitindo trazer de volta os turistas a Portugal, ao mesmo tempo que continua a oferecer mais opções de viagens domésticas aos portugueses.