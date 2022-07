JSD Ribeira Brava dinamiza Torneio do Oeste

A concelhia da JSD Ribeira Brava vai dinamizar, nos dias 16 e 17, o torneio da zona Oeste da Madeira, neste Verão.

Após dois anos de constrangimentos em virtude da pandemia covid-19, os jovens social-democratas ribeira-bravenses apostam na criação de um novo torneio de futebol para que jovens de diferentes origens da nossa Região possam realizar desporto.

Nas palavras de Ilton Fernandes a criação desta iniciativa prende-se com “a necessidade de demonstrar aos mais jovens que na escola cívica que é a JSD, há espaço para todo o tipo de iniciativas que promovam o estreitar de relações, o conhecimento de jovens com realidades diferentes e em que se podem discutir e encontrar soluções comuns em ambientes informais”.

Nesse sentido, o jovem dirigente afirma que a 1.ª edição deste torneio que se realizará já no próximo fim-de-semana, tem como objetivo “afirmar uma JSD pela positiva e presente no quotidiano dos nossos jovens”, sendo de esperar uma grande mobilização em torno do evento desportivo. Com mais de 200 atletas inscritos, o torneio decorrerá ao longo do fim-de-semana com a intenção clara de se tornar um marco “no calendário quer da JSD, quer da própria Juventude”. Além das distinções para os 3 primeiros classificados, haverá ainda espaço à distinção dos atletas que mais se destacarem no decorrer do evento.

“Ao longo dos últimos anos, a JSD tanto regional como local, tiveram de se adaptar à nova forma de contactar com os jovens, fortemente condicionadas pelo covid-19. No entanto, houve um conjunto de ações relacionadas com a promoção de estilos de vida saudável que têm merecido, de forma transversal, a atenção da nossa estrutura. Esta é mais uma oportunidade de demonstrar que a JSD está, no seu todo, preocupada com o livre desenvolvimento dos jovens e em proporcionar formação política e cívica não só em contexto teórico, mas sobretudo em contexto prático”, concluiu Ilton Fernandes, Presidente da JSD Ribeira Brava e organizador do evento.