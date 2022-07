Arrancou hoje a biblioteca de praia da Ribeira Brava

Arrancou hoje, 11 de Julho, a biblioteca de praia da Ribeira Brava com a representação da história ‘O sonho da Fada Ofélia’, a cargo da Direcção de Serviços de Educação Artística.

Trata-se de um projecto dinamizado pela Câmara Municipal, que "pretende oferecer um serviço cultural e de lazer aos utentes do principal espaço balnear do concelho, através de um programa diversificado para miúdos e graúdos que se estende até ao final de Agosto", explica uma nota da autarquia remetida à imprensa.

A biblioteca está situada na zona de solário da praia, funciona de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 16 horas, e oferece: workshops temáticos, ‘hora do conto’, sessões de leitura, jogos, desenhos para colorir e livros disponíveis para requisição mediante uma inscrição na Biblioteca Municipal (que pode ser feita neste polo de praia).

O projecto, que regressa pelo terceiro ano consecutivo, foi pensado para todas as idades e oferece actividades diversas para ir ao encontro dos diferentes públicos.

A ideia é, por um lado, “entreter as crianças e desenvolver o lado lúdico e pedagógico nas férias de verão. Por outro, ir ao encontro do público mais adulto, através de palestras de sensibilização, de agricultura biológica, de segurança pública rodoviária e de primeiros socorros”, refere a dinamizadora cultural Luciana Araújo, salientando outras apostas, como a reflexologia, o 'fitness kids' ou um workshop sobre plantas aromáticas e medicinais.

Outro dos objetivos do projecto é “levar a biblioteca à rua, ir ao encontro do público e fomentar o gosto pela leitura, conhecendo novos vocábulos e melhorando o nível de interpretação, ferramentas essenciais para a autonomia das nossas crianças e jovens”, refere o vereador da Cultura. Jorge Santos destaca a "mais-valia" desta aposta camarária que pretende aproximar as pessoas dos livros. “Se não vão à biblioteca, levamos a biblioteca à rua, com atividades que tornem a leitura um pouco mais apetecível e prazerosa”, sublinha.