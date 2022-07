Madeira vive "fase de grande hipocrisia política", acusa PAN

O PAN classificou esta sexta-feira, 1 de Julho, as Comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses como "mais do mesmo".

Meia dúzia de palavras bonitas, gabam-se do suposto trabalho maravilhoso que andam a fazer, mas assuntos concretos e pertinentes para a nossa região, nem vê-los. PAN Madeira

O partido considera que o arquipélago madeirense com os seus mais de 600 anos de história "passa por este momento uma fase de grande hipocrisia política", contestando a frase publicitária "das ilhas, as mais belas e livres".

O PAN Madeira entende-se como partido "pronto para fazer valer o slogan da Região", denunciando que a Região Autónoma da Madeira cresceu, mas não se desenvolveu: "Temos a mesma política de privilégios que antes o que significa que na realidade pouco mudou".