Bombeiros e helicóptero combatem incêndio na Ribeira Brava

Deflagrou esta tarde um incêndio em mato na zona da Furna, na Ribeira Brava.

As chamas estão a lavrar numa zona de difícil acesso mas não ameaçam habitações. Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estão no local com uma viatura de combate a incêndios e o helicóptero vai também fazer descargas de água.