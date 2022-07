António Ribeiro conquista bronze no Campeonato Nacional de Regatas em Linha

O canoísta António Ribeiro conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Regatas em Linha Seniores, Juniores e Masters Masculinos e Femininos.

O atleta do CRMar arrecadou esta medalha na categoria K1 1000m Sub23.

A pista do centro de alto rendimento de Montemor-o-Velho recebeu no passado fim-de-semana, 9 e 10 de Julho, este campeonato, que contou com mais de 85 categorias e títulos nacionais individuais, disputadas ao longo de 15 horas e mais de 200 regatas.

Consulte os resultados dos canoístas madeirenses presentes nesta prova:

- 4º Final A K1 Seniores 1000m – António Ribeiro – CTMar;

- 8º Final A – K4 Seniores 500m – Paulo Teles/Pedro Teles/Francisco Figueira/António Ribeiro;

- 9º Final A – K1 Juniores Femininos 200m – Luisa Pereira – CTMar;

- 9º Final A – K1 Juniores 1000m – Miguel Orfão – CNCalheta;

- 1º Final B – K2 Seniores 500 – Francisco Figueira/António Ribeiro – CTMar;

- 2º Final B – K1 Juniores Femininos 500m – Luisa Pereira – CTMar;

- 9º Final B – K2 Juniores 500m – Diogo Ferreira/Daniel Freitas – CNCalheta