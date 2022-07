Investimento público recua 115 milhões

Sem eleições à vista, Governo e câmaras abrandaram o ritmo das contratações que registaram uma quebra de 40% nos primeiros seis meses do ano, face ao período homólogo de 2021. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 12 de Julho.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a Urgência do ‘Bom Jesus’ que vai atender 6.500 doentes até final do ano. Dos 700 pacientes que o serviço já atendeu desde a abertura, a 20 de Junho, apenas 3% foram referenciados para o hospital. O Bastonário dos Médicos recomenda mais diálogo entre as unidades da rede de cuidados.

Saiba também que o Observatório Oceânico vai fornecer dados em tempo real. O secretário de Estado do Mar vem inaugurar o Centro Operacional e reunir-se com representantes de 90% dos armadores do Registo Internacional de Navios.

Em destaque nas 'Emoções': Jorge Palma nas Festas da Ponta do Sol. Autor de ‘Deixa-me rir’ fecha cartaz, com actuação a 3 de Setembro. Já a próxima edição do Funchal Jazz terá horários reajustados.

Os 'Casos do Dia' ficam marcados pelo vento no Aeroporto da Madeira, que afectou 26 voos (com a maior rajada a ser registada junto à pista) e ainda pelo incêndio florestal que mobilizou bombeiros e helicóptero.

