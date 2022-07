Marinha salva 10 vidas no mar da Madeira nos primeiros meses do ano

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal realizou, entre Janeiro e Junho deste ano, um total de 16 acções de salvamento, das quais resultaram 10 vidas salvas.

No todo nacional, a Marinha, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, de Ponta Delgada e do Subcentro do Funchal, coordenou 252 acções de busca e salvamento marítimo, resultando num total de 312 vidas salvas no primeiro semestre de 2022.