O secretário regional de Finanças, que esta tarde participa no Fórum PME Global na Madeira, mais concretamente numa mesa-redonda, subordinada ao tema o ‘Panorama actual sobre a produtividade nas empresas?’, falou sobre os desafios colocados às empresas do Centro Internacional de Negócios da Madeira e disse que vai “ser muito difícil recuperar o que a Madeira perdeu nos últimos seis meses”.

Rogério Gouveia espera que as empresas voltem a olhar para o CINM como "um ponto de entrada para o mercado europeu" e que a Madeira possa ultrapassar os problemas da “machadada” que foi a indefinição em torno do regime de benefícios fiscais. “Assino os licenciamentos, mas também os cancelamentos de empresas”, lembrou.

Esta iniciativa, da Ageas Seguros, é organizada em conjunto com a Ordem dos Economistas e o Governo Regional, tendo como objectivo dinamizar as actividades económicas regionais, com uma visão diferenciadora.