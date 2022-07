Ano hidrológico com decréscimo de "10 a 15%"

Ao contrário do que sucede no território continental em que o Governo já reconheceu o período de seca severa ou extrema, na Região o ano hidrólogico que decorre de Outubro a Setembro, está muito longe desse registo, ou seja, de acordo com secretária regional Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas “está muito próximo dos valores médios” existindo apenas uma oscilação de “menos 10% ou 15%” face a período homólogo.

A constatação da margem para a governante manter a confiança que o decréscimo “não deverá ter consequências no abastecimento” ao regadio ou aos consumidores de água potável.

Aliás, esta manhã, acompanhada pelo secretário regional da Saúde da Protecção Civil, durante a visita o Perímetro Florestal do Paul da Serra, destacou os vários investimentos previstos ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que contempla uma fatia de 70 milhões para a área ambiental, como será o projecto de 25 milhões de euros para proceder ao reaproveitamento da água da ribeira do Seixal.