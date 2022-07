Veja as fotos da maior cerimónia de graduação do Ensino Superior madeirense

O 'Ballroom' do hotel Savoy Palace recebeu, hoje, dia 9 de Julho, a bênção das fitas e a graduação dos finalistas do Ensino Superior da Madeira, que terminam os seus estudos em 2022.

Estão inscritos mais de cinco centenas de graduados, finalistas de cursos profissionais até aos de doutoramento, leccionados pela Universidade da Madeira (UMa), pelo Polo da Madeira da Universidade Aberta e pela Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny.

Entre finalistas, familiares e amigos, o total de inscritos superou os 3 mil, naquelas que são as mais participadas cerimónias de graduação desde o estabelecimento do 'caruncho' (designação dada às festividades de final de curso na Madeira, nos anos 90).

Tal como aconteceu no passado, o aumento de participantes obrigou a alteração do local, sendo o 'The Ballroom' escolhido para acolher o triplo dos participantes, quando comparado com a última edição, em 2019.

As celebrações - que foram organizadas em parceria com o Departamento da Pastoral do Ensino Superior, envolvendo, também, dezenas de voluntários da Académica da Madeira e uma preparação que começou em 2021 - iniciaram-se com a tradicional missa da Bênção das Fitas, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

A graduação decorreu com a entrega de um diploma simbólico a cada finalista e a tradicional fotografia com a pessoa escolhida para apadrinhar cada graduado.

A animação da celebração religiosa esteve a cargo do Coro Universitário da Madeira e o actuo da graduação, contou com os FATUM, o grupo de fados da ACADÉMICA, como os convidados musicais para uma balada de despedida.

Este sábado, a partir das 23 horas, o Copacabana recebe o tradicional Baile de Finalistas.