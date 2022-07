Lobo Marinho com viagem extra no dia 31 de Julho

O navio Lobo Marinho fará duas viagens extraordinárias no dia 31 de Julho, uma no sentido Funchal - Porto Santo, às 16h30; e outra no sentido Porto Santo - Funchal, agendada para as 13 horas.

Mantêm-se as viagens já calendarizadas para esse dia, nomeadamente a ligação Funchal - Porto Santo, às 8 horas da manhã, e a viagem Porto Santo - Funchal, às 20 horas.

Esta foi a forma encontrada pela Porto Santo Line para "apresentar alternativas de viagens aos Passageiros, incentivando, assim, a procura pela ilha do Porto Santo", dá conta a empresa.

Como habitualmente acontece nestas situações, para alteração de passagens, que estão isentas da respectiva taxa, os clientes deverão dirigir-se aos balcões da empresa, desta feita situados na Avenida do Mar (horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18 horas, e aos sábados das 9 às 13 horas); na Estrada Monumental, nº 175 C (todos os dias, entre as 9 e as 12h30 e das 14 às 20 horas); ou no balcão do Porto Santo, na rua D. Estevão de Alencastre, Loja 6/7 (de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 12h30 e das 14 às 18 horas).

Em alternativa, os clientes interessados poderão ligar o 291 210 300 (de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 12h30 e das 14 às 18 horas) ou através do email [email protected].