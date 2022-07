Albuquerque defende task force nacional para defender interesses o CINM

O presidente do Governo Regional defende a criação de uma task force nacional para negociar com a União Europeia o prolongamento, para além de 2027, do regime fiscal em vigor no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

Ideia defendida durante a visita do secretário de Estado da Economia, João Neves, à sede da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), na Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

O shipping é outra das grandes apostas que Miguel Albuquerque defende para o país, nomeadamente na tecnologia agregada aos navios, propondo "ligar o shipping a Sines e a Viana do Castelo".