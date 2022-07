Vídeo mostra acção do projecto 'Gestos que Salvam Vidas' em Santa Cruz

A Direcção Regional da Saúde e o Serviço Regional de Protecção Civil, dinamizaram, ontem, dia 9 de Julho, um conjunto de acções de promoção e protecção da saúde na Festa Gastronómica de Santa Cruz.

No âmbito do projecto 'Gestos que Salvam Vidas', o Serviço Regional de Protecção Civil, através do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), promoveu actividades de Suporte Básico de Vida (SBV), no sentido de transmitir à população em geral conhecimentos básicos que podem salvar vidas.

Estes profissionais especializados ensinaram, por exemplo, os procedimentos a realizar aquando de uma paragem cardiorrespiratória, suportando a vida com compressões torácicas, até à chegada dos serviços de emergência especializados.

O valor da vida é inestimável e os cidadãos podem fazer toda a diferença com 'Gestos que Salvam Vidas'

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, marcou presença na ocasião - acompanhado pelo director regional de Saúde Herberto Jesus, e pelo coordenador da UCAD, Nelson Carvalho - fazendo questão de agradecer "a disponibilidade dos profissionais na dinamização de mais esta actividade em prol da população".

Entre as 20 e as 23 horas, a Direcção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, promoveu também uma intervenção preventiva no contexto recreativo nocturno, com o projecto #Vibes4U No Drugs.

O projecto #Vibes4U No Drugs insere-se na Campanha '+ Verão ... Sem Drogas' da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, através da Direcção Regional da Saúde que iniciou-se a 21 de Junho e termina a 23 de Setembro.

De acordo com o balanço da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, aa população de Santa Cruz aderiu às duas iniciativas.