Jornais com destaques para todos os gostos

Bom dia. Os jornais de hoje não se centram, nomeadamente as principais notícias, num ou dois assuntos, mas cada um apontando a assuntos distintos.

No Correio da Manhã:

- "Morte na festa do dragão. Guerra de rivais rebenta no dia do funeral"

- "Tiros contra a casa da família de suspeito de homicídio"

- "'O chupar tinha que ver com dedos e nada mais', padre de Viseu. Sacerdote conta em tribunal a sua versão dos factos sobre assédio a rapaz de 14 anos"

- "PSG quer Darwin para a vaga de Mbappé"

- "Salário limpo. St. Juste vai ganhar um milhão por época no Sporting"

- "Filho de Sérgio Conceição renova com FC Porto"

- "Ex-ministro ilibado de acidente na A6. PSP acusa Cabrita de dispensar seguranças"

- "Lisboa. Av. da Liberdade baixa limite de velocidade e fecha aos domingos e feriados"

- "Relatório das secretas. Costa e Marcelo sabiam de ligações de associações à Rússia"

- "Sabugal. Bruxa detida por extorquir 400 euros em chantagem a cliente"

- "Inflação recorde desde 1993. Escalada de preços acelera subida de juros"

No Público:

- "Construtoras vão poder forçar revisão em alta dos preços das obras públicas"

- "Relatório. A seca é o desastre natural que mais mata"

- "Entrevista. 'Não voltarei a ser candidato à presidência do CES'. Francisco Assis tomou posse esta semana para o segundo mandato.

- "Norte da Europa. Suécia e Finlândia caminham rumo à NATO"

- "Caso BES. Juiz Ivo Rosa terá ajuda de três assessores jurídicos"

- "Emergência sanitária. Quarentenas devem ser justificadas por escrito"

- "Russos pró-Putin. Serviços de informação fizeram vários relatórios"

- "Médicos de família. Grupo técnico retira IVG dos indicadores de avaliação"

- "Francisco Cabral. 'Acredito que posso terminar o ano entre os 50 primeiros'"

- "Covid-19. Circulação intensa do vírus contribuirá para reforçar a imunidade natural da população"

- "Index. Uma bienal de artes e tecnologia para repensar o mundo a partir de Braga"

No Jornal de Notícias:

- "Governo anuncia obras na Saúde e Educação com dinheiro das câmaras"

- "Drone vigia peregrinos em Fátima"

- "Tiros no Cerco fazem temer vingança por morte no Dragão"

- "Ministério Público. Cabrita ilibado no atropelamento mortal na A6"

- "Pepe, o campeão mais velho que não acaba"

- "Liga. Adeptos veem a taça antes da festa"

- "Pandemia. Casos de covid-19 duplicam a cada 15 dias"

- "Incêndios. Combate arranca com mais mil bombeiros"

- "Vila do Conde. Intervenção na marginal condiciona banhistas"

No Diário de Notícias:

- "Subida de casos de covid lança pressão para passo atrás nas máscaras e nos testes"

- "Fátima lotada. 'Não esperávamos tanta gente'"

- "Refugiados. Investigação a espionagem não está descartada no caso de Setúbal"

- "Privacidade. PSD sugere três alterações para 'expurgar' objeções na lei dos metadados"

- "Salários. Inflação já roubou poder de compra a dois terços dos trabalhadores"

- "Adesão à NATO. Finlândia e Suécia na antecâmara da Aliança Atlântica"

- "Paulo Neves. 'Portugal deve insistir junto dos europeus na assinatura do Acordo UE-Mercosul', diz presidente do IPDAL.

- "Exposição. Da fuga da guerra à fuga da miséria: os fios que ligam Portugal e Luxemburgo"

No Inevitável:

- "Morte na A6. Eduardo Cabrita não cumpriu regras de segurança, mas é ilibado"

- "Avaliação de médicos de família tinha erros científicos"

- "Candidíase não é considerada uma doença sexualmente transmissível, mas era tida como tal na avaliação"

- "Covid-19. Governo prepara-se para repor testes gratuitos"

- "Testes afastam viajantes"

- "Setúbal. PS 'absoluto' afasta inquérito e chumba audição do PM"

- "13 de Maio. Santuário de Fátima espera 83 grupos de 17 países"

- "Suécia e Finlândia a caminho da NATO, Reino Unido garante proteção"

- "Facebook outra vez debaixo de fogo por denúncias de moderadores"

No Negócios:

- "Exportadores de vinhos em risco por falta de garrafas e caixas"

- "Entrevista Klaus Regling, diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade. 'Podemos estar perto do pico de inflação'"

- "Emprego na indústria e turismo ainda abaixo do pré-pandemia"

- "Assessoria jurídica defende que é necessário pôr em marcha apoios à energia"

- "Quando nenhum banco dá todos os dados no crédito"

- "Accenture quer ajudar fábricas no caminho da digitalização"

- "Governo quer mexer na lei laboral mesmo sem acordo com patrões"

Na revista Visão:

- "'Infiltração' da extrema-direita agita Maçonaria"

- "Pandemia. Estamos preparados para a 5.ª vaga?"

- "Liderança. As vantagens da inteligência emocional"

Na revista Sábado:

- "Sousa Tavares. A história de uma família rebelde"

- "Sócrates. Perguntámos a dezenas de socialistas se se sentem aldrabados"

- "Ambiente. Passámos sete dias a usar detergentes caseiros"

No O Jogo:

- "Oito puxados ao máximo. Números para todos os gostos no novo campeonato nacional"

- "Terceiro título de Conceição exigiu os melhores registos da carreira a vários jogadores do FC Porto"

- "Testemunhos dos leões valem acusações a três"

- "Benfica. Paris SG prepara 120 MEuro por Darwin"

- "Sporting. St. Juste: está aí o central veloz"

- "Braga. Hornicek vai acelerar futuro em Famalicão"

- "V. Guimarães. SAD pede penas duras por insultos a Rochinha"

No Record:

- "Sporting. 'Vou ser um líder', St. Juste ambicioso na apresentação"

- "Entrevista. Sérgio Conceição, capitão do Est. da Amadora confessa-se: 'Não tenho culpa de ser filho de quem sou'"

- "Benfica. 'Comparo-o a Gundogan', Facundo Villalba, treinador de Enzo nas reservas do River Plate elogia o médio"

- "Record em Almería conta a ascensão de Darwin"

- "FC Porto. Conceição quer mais trunfos em 2022/23"

- "No bairro do Cerco, no Porto: Casa de família de Renato era alvo do tiroteio"

E no A Bola:

- "Horta quer o Benfica. extremo pede a Salvador para chegar a acordo com as águias"

- "Sporting: 'Sou rápido, com técnica e bom com a bola', St. Juste apresenta-se"

- "FC Porto. Dragão a três troféus de igualar totais do Benfica"

- "'Assumo as minhas responsabilidades por esta época. Não me escondo atrás de ninguém', Rui Costa"