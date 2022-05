Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Gasolineiras fintam descida dos preços. Bombas travam baixa dos combustíveis"

- "Maiores de 80 anos chamados para a quarta dose em agosto"

- "vacina da covid. Reforço deve-se a possível aumento das doenças respiratórias"

- "'Strada' pede 58 mil euros. Boato de pedofilia dá guerra de youtubers"

- "Crimes prescrevem hoje. Mistério termina sem culpados. Maddie desapareceu há 15 anos"

- "Regresso à faina. Pesca feliz com 'boa sardinha'"

- "Mãe revoltada: 'Vou até onde tiver de ir. Quero justiça', guarda prisional morre durante formação"

- "FC Porto na Luz. Título. Rui Costa proíbe rega e apagão"

- "Próxima época. Rúben avança com exigências"

- "15 detidos por furto. PSP apanha máfia dos catalisadores"

- "10 militares em tribunal. Instrutores julgados por praxe no Exército"

Público:

- "Guerra na Ucrânia. Retirada de civis de Mariupol travada ao segundo dia"

- "Clientes da TAP ainda têm 203 milhões em vouchers de viagens por resgatar"

- "Universidades. Ensino superior atinge novo recorde de 416 mil inscritos"

- "Fiscalização. Lista de segredos de Estado cresce, mas faltam meios para guardá-la"

- "Refugiados. Comunidade ucraniana critica inação das autoridades"

- "Entrevista com Isabel Mota: 'A Gulbenkian tem uma dimensão social cada vez mais forte'"

- "Internet. Os ultra-ricos tomaram conta das nossas redes"

Jornal de Notícias:

- "Queima. Sorrisos do cortejo voltam à rua"

- "Médicos recusam passar receitas de canábis"

- "Catalisadores. Esquema de milhões tinha a Ásia como destino"

- "FC Porto. Conceição procura título e recorde de pontos"

- "Migrações. Isabel Almeida Rodrigues é a nova secretária de Estado"

- "Vacinação. Reforço a idosos em agosto gera divisões"

- "Combustíveis. Oposição exige vigilância dos lucros"

- "Coimbra. Milhares de discos à espera dos amantes do vinil"

Diário de Notícias:

- "Inflação. Governo tem margem para dar mais a famílias e empresas"

- "José Avilez. Chef das estrelas alimenta a nova paixão pelos vegetais"

- "António Feijó. Um professor de Literatura à frente da Gulbenkian"

- "Opinião Javier Solana. 'O conflito na Ucrânia não se resolverá apenas pelas armas'"

- "Guerra. Odessa volta a ser alvo russo, com atenções viradas para a Moldávia"

- "Emprego. Já há mais mulheres do que homens na população ativa"

- "Da saúde à lota. Cascais investe 182 milhões em projetos até 2025"

- "Mercado. Quinteto portista ganhou 55,5 milhões num ano"

- "Cinema. Nos Óscares ibero-americanos só brilhou Bardem"

Inevitável:

- "OMS em Portugal para avaliar preparação para emergências: 'Devem ser tiradas lições e isso deve ser feito agora' - Gerald Rockenschaub, responsável da OMS na Europa"

- "Alemanha admite deixar de importar petróleo russo até ao fim do verão"

- "Entrevista ao compositor belga Win Wertens: 'A capa de um dos meus álbuns é inspirada por uma vez que comi ovos moles'"

- "Tribunal de Contas. Desvio 'muito grande' na execução do IVAucher"

- "Eduardo Correia: Oeiras vai ter uma 'mini Web Summit onde as pessoas estão todas juntas'"

- "Marilyn: O mistério mantém-se, o fascínio também"

- "Livre leva semana de quatro dias ao Parlamento"

Negócios:

- "Supervisor dos seguros vai ver salários dos CEO à lupa"

- "Florit Schmid, diretor-geral da Siva: 'Não podemos absorver todas as subidas de custos"

- "Portugal reportou a Bruxelas atraso em oito metas do PRR"

- "Fileira dos frutos secos caminha para triplicar exportações"

- "Buffett compara bolsa a casino, mas vai a jogo"

- "Impostos. Rações para animais de companhia fora da isenção do IVA"

- "Leão na corrida a cargo europeu. Ex-ministro concorre ao Mecanismo Europeu de Estabilidade"

O Jogo:

- "'Com ou sem luz, quero é que voltem a festejar', Fucile esteve na festa do título que o FC Porto fez às escuras no estádio do Benfica em 2011"

- "Clube enviou mensagem ao mítico capitão, que recupera de um problema cardíaco - Dragões torcem por Jorge Costa"

- "Benfica. Negócio com o Shakhtar envolve anulação de dívida aos ucranianos - Pedrinho paga Neres"

- "Sócios perguntam a Rui Costa pela auditoria prometida"

- "Sporting: 'É possível que saia', admite o dirigente do clube germânico - Mainz liberta St. Juste"

- "Viagem às origens de Rodrigo Ribeiro, nova aposta de Amorim"

- "V. Guimarães. Divergências ideológicas e de gestão na base da saída do diretor-desportivo. Boa Alma foi dispensado"

- "Inglaterra. Goleada [7-0] do Fulham sobre o Luton confirmou título no Championship - Marco Silva é campeão"

Record:

- "Sporting. Matheus e central de topo. Amorim faz pedido especial a Viana e Varandas"

- "Mainz admite vender St. Juste"

- "Benfica. Rafa quase impossível"

- "FC Porto. Recorde de golos na mira"

- "Inglaterra. Marco Silva campeão"

- "Futebol feminino. Portugal ganha vaga no Europeu"

A Bola:

- "Sangaré é o trinco desejado por Schmidt. Águias já conversam com o PSV"

- "Gotze depende de Ricardo Horta"

- "Sporting. Slimani foi a Paris tratar do futuro"

- "FC Porto. Troféu só será entregue no dragão"

- "Ténis. O 'day after' dos campeões"