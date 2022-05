O concurso n.º 037/2022 do Euromilhões contemplou um apostador no estrangeiro com um jackpot de 215 milhões de euros.

Em Portugal foi registado um segundo prémio no valor unitário de 211 mil euros. Outros seis apostadores, no estrangeiro, também levam para casa o segundo prémio neste sorteio do Euromilhões.