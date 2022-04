Jornais com destaque à Guerra e ao Orçamento

Bom dia. Ainda que abordando vários outros assuntos, nomeadamente com manchetes distintas, os jornais nacionais de hoje, sejam semanários sejam diários, apontam quase todos para dois assuntos, a Guerra contínua, em detrimento da paz, e o Orçamento de Estado para 2022, o tal que originou eleições antecipadas, agora em maioria absoluta. Até a Madeira merece um destaque no Especial do Jornal Económico.

Assim, no semanário Expresso:

- "Ucranianos recebidos em Câmara da CDU por russo pró-Putin"

- "Os soldados africanos que Portugal deixou para trás"

- "Uso de máscaras anticovid reduziu imunidade das crianças"

- "Rui Rio contra Rosa Coutinho e Vasco Gonçalves"

- "Caso ISCTE: PS atira debate sobre caso Leão para junho"

- "Guerra na Europa: Moldávia é o novo teatro de guerra"

- "Porque está a Alemanha a dar armas pesadas à Ucrânia"

- "Para que serviu a ida de Guterres a Moscovo"

- "Avisos de Marcelo não vão ficar pelas Forças Armadas"

- "Atwood: 'É um ato de esperança assumir que haverá futuro'"

- "Os últimos minutos de vida do PSP Fábio Guerra"

- "Santos Silva com estreia no Brasil"

- "... E Marcelo discursa em Brasília"

- "Mendes modera Cavaco e Marcelo"

- "DGS atualiza regras sobre máscaras"

No Correio da Manhã:

- "Gasolina baixa 15,5 cêntimos e gasóleo 14,2. Redução do ISP em vigor a partir de 2.ª feira"

- "'Estamos a fazer tudo o que é possível', Guterres em Kiev"

- "393 em todo o país. Conheça as praias que têm bandeira azul"

- "Campeões europeus. Lisboa celebra título das jovens águias"

- "Benfica. Schmidt exige prioridade na contratação de trinco"

- "Menino de 21 meses. Caso suspeito de hepatite no Porto"

- "Amadora. Raptam para matar em ajuste de contas"

- "Multa de 225 milhões. 'Cartel da banca' vai para tribunal europeu"

- "Na feira da Golegã. GNR julgado por estar alcoolizado a cavalo"

- "Marta Louro 1994-2022: 'A vida não será a mesma', pai chora morte de jornalista"

No Público:

- "O primeiro Orçamento de Estado da maioria absoluta"

- "Testes rápidos à covid-19 feitos nas farmácias deixam de ser gratuitos"

- "Guerra na Ucrânia: Guterres entre os escombros: 'No século XXI, é um absurdo'"

- "Falta de professores: Escolas dizem que plano para salvar o ano terá pouco impacto"

- "Ípsilon: O mundo íntimo de Basquiat, 33 anos depois da sua morte"

- "Mota Pinto (PSD): 'A minha opção seria debates mensais' com o Governo"

- "Sentença adiada: Caso 'cartel da banca' à espera do Tribunal de Justiça da UE"

No Jornal de Notícias:

- "Governo paga à Parque Escolar seis vezes mais do que às câmaras"

- "Rússia ataca Kiev com Guterres na cidade"

- "Ambiente: Praias mais azuis este Verão"

- "Porto: Aluna acusa professor da Faculdade de Letras de assédio e violação"

- "Hepatite: Investigado caso suspeito em criança no S. João"

- "Orçamento: António Costa atacado da Esquerda à Direita"

- "UPorto: Os objetivos dos quatro candidatos a reitor"

- "Mirandela: Autarquia vai demolir prédio com 23 casas"

- "Dragões: Clima entre Pinto da Costa e Executivo desanuviado"

No Diário de Notícias:

- "Assédio: Faculdade de Direito de Lisboa abre processo a professor que quis investigar casos"

- "Entrevista DN-TSF: Luís Montenegro: 'Foi um erro concorrer contra Rui Rio'"

- "Alívio fiscal nos combustíveis chega segunda-feira, Governo estuda desconto na luz"

- "Corrupção na Defesa: Diretor-geral suspeito nunca foi interrogado"

- "Política: Ucrânia? Perder peso em autarquias e sindicatos é pior para PCP"

- "Guerra: Bombas em Kiev durante a visita de Guterres"

No Inevitável:

- "Entrevista a Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP: 'O aumento de salários já é uma emergência nacional'"

- "Os alimentos do futuro: Ovos 100% vegetais e lanches de insetos nas prateleiras nacionais"

- "Entrevista a David Julian McClements, o arquiteto dos novos alimentos: 'Se tivermos ADN, podemos ter hambúrgueres de dinossauro'"

- "Ucrânia: Guterres vê pelos seus olhos o horror da guerra"

- "Lisboa entre as cidades europeias com mais risco sísmico"

- "OE: Debate com críticas à esquerda e à direita"

- "La Borda: A cooperativa de habitação espanhola contra a solidão e a especulação"

No Negócios:

- "Juros negativos não duram até ao verão"

- "Pedro Gomes, economista: 'Inovação é o maior argumento para a semana de quatro dias'"

- "Economia está entre a contração ligeira e uma suave expansão"

- "Porsche Ibérica vê vendas caírem 10% devido à Ucrânia"

- "Pingo Doce com quase mil milhões em receita até março"

- "Franceses geram fricção na Misericórdia do Porto"

- "Entrevista a João Cerejeira: 'O empobrecimento vai ser quase geral'"

No semanário Jornal Económico:

- "Dez mil empresas ainda não receberam segunda tranche do apoio pós 'lay-off'"

- "'Não está no horizonte a falência da Segurança Social': ex-ministro do Trabalho, Vieira da Silva"

- "Corte nas taxas de financiamento do BCE anula ganhos dos bancos"

- "OE2022: Impostos dão 1,5 mil milhões de euros a almofada financeira para pagar pensões"

- "União Europeia: 'Se o nosso modelo não se impuser [no digital e na energia], tornar-nos-emos irrelevantes': Carlos Zorrinho, Eurodeputado do PS"

- "Banca: Administração do Banco Montepio vai hoje a votos ainda sem aval do Banco de Portugal"

- "OE 2022: Jornal Económico e EY promovem conferência sobre Orçamento do Estado a 4 de maio"

- "Madeira: Investimento em formação e inovação preparado para ser alternativa ao turismo"

No O Jogo:

- "Vergonha sem nexo: Treinadores, incluindo o presidente da ANTF, saem em defesa de Paulo Sérgio"

- "FC Porto: Com Sérgio é sempre alerta vermelho"

- "Benfica: Braga quer 20MEuro"

- "Sporting: Amorim prepara Inácio para 22/23"

No A Bola:

- "Ricardo Horta é sonho de Rui Costa. Presidente do Benfica já falou com António Salvador sobre o avançado"

- "Sporting. Paulinho volta ao radar do leão"

- "FC Porto. Otávio sem medo do amarelo"

- "Autogolo impede noite perfeita de Mourinho"

- "Inglaterra. Ronaldo evita derrota do Man. United na receção ao Chelsea"

No Record:

- "Schmidt faz revolução. Muitas entradas e saídas com a chegada do alemão"

- "Sporting. Tiago Tomás ou mercado"

- "FC Porto. Conceição não desiste de João Mário"

- "Man. United-Chelsea (1-1). Mais um de Ronaldo"

- "Leicester-Roma (1-1). Mourinho trava ingleses"