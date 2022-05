Veja aqui os destaques dos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais e revistas nacionais que se publicam esta quinta-feira, 5 de Maio de 2022.

Na revista Sábado:

- "Ranking2022 - As 100 mulheres mais poderosas do país"

- "Inquérito. Mais de 400 alunos do técnico dizem ter sofrido assédio"

- "Eleições no PSD. Entrevista dura a Jorge Moreira da Silva"

Na revista Visão:

- "Crise nas escolas. A Grande fuga dos professores"

- "Dentro do Bunker de Zelensky"

- "Crime. Hackers atacam hospitais"

- "Inflação. Estamos preparados para uma tempestade""

No Correio da Manhã:

- "Vale [e Azevedo] finta justiça e vive com milhões desviados"

- "Polícia inglesa garante que não o consegue notificar"

- Autoestradas . Procuradores obrigados a recuperar dívidas das portagens"

- "Homem desaparece a caminho de casa"

- "Clássico. Televisão em risco para festa na Luz"

- "Fran Navarro na mira da águia"

- "Amorim aposta em Fatawu"

- "Europa fecha a torneira ao petróleo russo"

- "Novo vírus pode estar na origem da hepatite"

- "Casal rouba reformas a vítimas inválidas"

- "Calor regressa com termómetros a ultrapassar os 30 graus"

No Público:

- "Governo deixa derrapar seis projectos de modernização das Forças Armadas"

- "França - Mélenchon une as esquerdas e torna-se a maior ameaça para Macron"

- "Liquidação do BES - Activo de 174 milhões para pagar créditos de 5000 milhões"

- "Daniel Sampaio - Igreja falha na divulgação da comissão que investiga abusos"

- "Sanções - UE pode evitar recessão mas a Rússia vai sofrer fortes impactes"

- "Maximino Serra - PS expulsa militante desde a resistência antifascista"

- "Champions - Real elimina City num jogo que simboliza a emoção do futebol"

- "Sofiane Pamart - Pianista francês diz que 'se Mozart fosse vivo estaria a colaborar com rappers'"

- "Saúde - Idade do cérebro influencia capacidade de prevenir e de recuperar de AVC"

No Jornal de Notícias:

- "Centenas de mulheres preferem pagar para abortar em Espanha"

- "Ucrânia - Costa visita Zelensky em Kiev e Europa aplica golpe energético à Rússia"

- "Especialistas pedem regresso dos testes gratuitos"

- "Liga - Só Guardiola supera Conceição"

- "Champions - Reviravolta épica deixa City pelo caminho e Real na final"

- "Narcotráfico - Empresário vendia autorizações de circulação"

- "Orçamento - Câmaras reclamam 260 milhões ao Governo"

- "São João - Porto e Gaia voltam a partilhar fogo de artifício no Douro"

- "Domingues - Quádrupla platina em palco no JN North Festival"

- "Estética - Torcer o nariz dos famosos está na moda"

No Diário de Notícias:

- "Estado recupera a quase totalidade dos 450 milhões de euros do BPP"

- "Guerra - Estatuto de candidato à UE é para Putin 'mensagem de que a sua política fracassou', aponta MNE ucraniano"

- "Costa em Kiev: o próximo passo da relação Portugal-Ucrânia"

- "Saúde 2020 - Caiu o consumo de antibióticos e a resistência de bactérias, mas houve mais infeções hospitalares"

- "Anticorrupção - Ministra da Justiça promete nova agência ainda este ano"

- "Dia do Português - 'Uma língua também ao serviço da paz', diz o presidente do Instituto Camões"

- "França - Geringonça pré-eleitoral divide socialistas"

- "Direito de Resposta - Tribunal de Contas esclarece multa"

- "Alberto Contador - 'João Almeida é um dos favoritos a vencer o Giro'"

No Inevitável:

- "Carenque. As pegadas que ninguém viu"

- "Estado faturou quase 10 milhões de euros por dia com o ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos]"

- "Ucrânia. Costa vai a Kiev assinar acordo de apoio financeiro"

- "Covid-19. Casos voltam a subir também nos idosos. Portugal já detetou BA.5"

- "Infeções em meio hospitalar diminuíram entre 2015 e 2020"

- "Irlanda do Norte. Nacionalistas irlandeses podem ganhar pela primeira vez"

- "Direito de resposta da IURD. Alexandra Borges de volta à investigação"

No Negócios:

- "UE arrisca comprar petróleo russo de forma encapotada"

- "Correções no e-fatura atrasam apoio à retoma"

- "ANAC já prepara respostas para travar problemas no verão"

- "Medina impedido de cativar investimentos com fundos europeus"

- "Lex - Agostinho Pereira de Miranda e Pedro Pais de Almeida - "Degradação da justiça é um grave atentado ao Estado de direito'"

- "Política monetária - Reserva Federal diz que aperto 'não será agradável'"

- "Automóveis - Volkswagen sem veículos elétricos para entregar em 2022"

- "Waya Quiviger - Conseguirá França construir um novo candidato centrista? - Opinião"

- "Joaquim Aguiar - Crise que levou a resgate não foi adequadamente resolvida - Opinião"

No O Jogo:

- "Campeão na Luz em 2011, um ano e meio depois do caso do túnel, Hulk deixa conselhos à equipa atual - Um recado do monstro"

- "Clássico - Manuel Machado e João Henriques fazem a antevisão tática do Benfica-FC Porto - Fórmula Champions contra o camaleão"

- "Benfica - Entre vendas, finais de contrato e dispensas - Oito dizem adeus sábado"

- "Real Madrid-Man. City 3-1 - A alma calou a tática"

- "Sporting - Jogar num grande sempre foi o plano e custou 200 mil anuais - Morita já pagou pelo leão"

- "Tottenham insiste em Palhinha"

- "Braga - Estupiñan foi hipótese discutida"

- "Grécia - Pedro Martins festejou o tri"

No A Bola:

- "'Os nossos maiores troféus são os jogadores na equipa principal' -- Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação do Benfica fala sobre o presente e o futuro do Seixal"

- "Roger Schmidt é triunfo para convencer Sangaré"

- "Mais um milagre no Bernabéu [Liga dos Campeões]".

- "Sporting -- Newcastle vai insistir em Gonçalo Inácio"

- FC Porto -- Sucesso de Díaz em Liverpool enche cofres do Dragão"

E no Record:

- "Sporting - Acordo iminente com o Mainz"

- "St. Juste mais perto"

- "Central deve assinar contrato por cinco anos"

- "Schmidt aprova Horta"

- "Sporting de braga pede 15 MEuro pelo extremo"

- "FC Porto -- Conceição desconfiado. Deixou alerta ao plantel"