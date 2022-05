Um morto e três feridos em ataque ucraniano no sudoeste da Rússia

Um ataque das forças ucranianas contra o sudoeste da Rússia causou hoje um morto e três feridos, segundo avançou o governador russo da região alvo do bombardeamento.

"Até ao momento, uma pessoa perdeu a vida, morreu na ambulância, e há três feridos", destacou o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, numa mensagem divulgada na rede social Telegram, citada pela agência France-Presse (AFP).

A região de Belgorod situa-se maioritariamente na margem direita do rio Donets, no sudoeste da Rússia e fica a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, perto de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana.