Dia da Europa (com a guerra no pensamento) em destaque nos jornais

Bom dia, 9 de Maio de 2022, dia de recordar a paz que reinou na Europa nas últimas décadas, mas com uma guerra que assola parte do território e marca a actualidade desde 24 de Fevereiro com a invasão russa à Ucrânia.

No Correio da Manhã:

- "Jogos Santa Casa. Apostadores esqueceram-se de levantar 29 milhões. Prémios por reclamar nos últimos três anos"

- "Morte na festa do título. Confrontos começaram na Luz e terminaram no dragão"

- "CM revela lista completa: 60 câmaras cobram taxa de gás às famílias"

- "Aluguer de duas aeronaves com 11 anos. TAP reforça frota com aviões do antigo dono"

- "Ministério Público arrasador: Dinheiro da bazuca já está sem controlo"

- "Hoje é o Dia da Vitória. Putin mostra poder"

- "Proposta inglesa. Benfica recusa fortuna por Darwin"

- "Paulinho não sai do onze. Rúben procura avançado para o banco"

- "Atleta não resistiu. Tragédia na corrida de Lisboa"

- "Centro infantil. Norte identifica três casos suspeitos de hepatite aguda"

- "Fátima. Santuário espera 4 dias de enchente"

- "Presidenciais. Bolsonaro quer tropa a vigiar eleições"

No Público:

- "Dia da Europa. O futuro da UE joga-se na Ucrânia"

- "'É possível responder às necessidades de cada crise sem a revisão dos tratados', Entrevista ao secretário de Estado Tiago Antunes"

- "Reforço de tripulantes da TAP implica indemnizações e entrada nos quadros"

- "Metadados. MP não reclama de acórdão que põe em risco milhares de casos"

- "Madeira. Área protegida das ilhas Selvagens cresceu 27 vezes"

- "Indie Lisboa. Mato Seco em Chamas é o grande vencedor"

- "Ordem quer regras. Injeções de botox fazem crescer queixas contra médicos"

- "Defesa. Contratos nas Forças Armadas alargadas para nove anos"

No Jornal de Notícias:

- "Ambulâncias do INEM paradas milhares de horas por falta de médicos"

- "Ucrânia. Mulheres de Biden e Zelensky juntas"

- "Exército. Escassez de efetivos é problema maior do que equipamento"

- "Trio da formação valoriza-se 70 milhões.Título faz disparar cotação de Vitinha, Fábio Vieira e Diogo Costa"

- "Entrevista. 'A união foi fundamental na caminhada que estamos a fazer' - Pepê agradece aos companheiros e a Sérgio Conceição"

- "Porto. Novas regras na movida e paredes antiurina"

- "Guimarães. Voluntários passeiam animais de canil"

No Diário de Notícias:

- "Dia da Europa. Celebrar a paz em tempos de guerra"

- "Pedro Pita Barros. 'Não é dinheiro que falta à saúde, é uma gestão eficaz'"

- "PAN. Oposição à liderança de Inês Sousa Real denuncia clima de bullying, perseguição e purga política"

- "Indústria. Preços do calçado vão subir quase 10% nos próximos meses"

- "Emissões. Fábricas em Portugal são das mais poluentes da Europa. Pior só a Letónia"

- "Quatro democratas e uma republicana. A América vista pelos eleitores de ascendência portuguesa"

- "Ambiente. Há um trimarã sustentável a sair de Cascais para mostrar como salvar a terra"

- "I Liga. FC Porto aposta em jovens valores e em Conceição para a nova época"

- "Bicampeãs. Benfica derrota Sporting e soma mais um título no futebol feminino"

No Inevitável:

- "Mundo em suspenso com os planos de Putin"

- "Lares com surtos de Covid-19: 'Temos de ter muito cuidado quanto vamos visitar os mais vulneráveis'"

- "Assédio nos transportes públicos até quando?"

- "Entrevista ao realizador Tiago Pereira: 'É preciso fazer um esforço para que a música cigana deixe de ser invisível'"

- "Irlanda do Norte. Nacionalistas do Sinn Féin alcançam vitória histórica"

- "Juros. 'Aumento poderá provocar uma recessão na Europa'"

- "Ucrânia. Envio de blindados será um caso de apoio empenhado"

- "Hepatite atípica. Três casos foram detetados em bebés do Norte"

- "Estudo. Natureza faz bem à saúde mental, mas só o Ocidente é estudado"

No Negócios:

- "Brisa na corrida por autoestrada na Grécia"

- "António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais: 'Ter novos bens à taxa zero de IVA implica tirar alguns'"

- "Especuladores voltam a rondar bolsa de Lisboa"

- "CGD avisa que guerra pode afetar solvabilidade da banca"

- "Afinal, porque falharam as projeções de inflação do BCE?"

- "António Moita: Atrair capital estrangeiro sem preconceitos ideológicos"

- "L. Marques Mendes. O PSD anda distraído com eleições internas"

No A Bola:

- "Futebol feminino. Benfica-Sporting (3-1). Bicampeãs: Águias conquistam o título num jogo que bateu o recorde de assistência em Portugal"

- "Benfica. Semana decisiva para garantir David Neres"

- "Sporting. Amorim definiu metas para a última jornada"

- "Sérgio Conceição tem cláusula de Euro10 milhões"

- "Barcelos celebra Europa, Vizela a manutenção"

- "Basquetebol. Leões vencem águias e ganham Taça pela 3.ª época seguida"

No Record:

- "Vassoura no Seixal: Rui Costa vai fazer mudanças profundas no futebol profissional"

- "Futebol feminino. Bicampeãs"

- "Sporting. 5 anos para Morita"

- "Leões conquistam Taça de basquetebol"

- "FC Porto. Diogo Costa: 'Terei todo o orgulho em continuar'"

- "Suspeito e vítima ligados aos Superdragões: Adepto assassinado na festa do título"

E no O Jogo:

- "Pinto da Costa: 'Temos de manter-nos juntos"

- "Futebol feminino. Benfica bicampeão com recorde"

- "Sporting. Amorim acaba com nota 8"

- "Benfica. Musa é aposta em golos e mercado"

- "Basquetebol. Oitava taça para o Sporting"

- "Voleibol. Título feminino é da AJM FC Porto"

- "Braga-Arouca 1-0: Ricardo Horta puxa dos galões"

- "Confirmada qualificação inédita para as provas da UEFA. Barcelos em delírio"

- "Vizela - Marítimo 1-1: Fez-se história entre os maiores"