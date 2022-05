Destaques dos jornais nesta quarta-feira

Bom dia. Estes são os principais títulos dos jornais nacionais que se publicam nesta quarta-feira, 11 de Maio de 2022.

No Correio da Manhã:

- "Homicídio na festa do dragão. Confessa crime e chora. Renato Gonçalves fica em prisão preventiva"

- "Mãe peregrina cumpre promessa com bebé de seis meses"

- "Debate instrutório começa hoje. Padre de Viseu explica mensagens sexuais"

- "Fundação Berardo deve 983 milhões Euro"

- "André Ratão estava em Bali. Dentista morre em férias com a noiva"

- "Mulher mata marido e diz em tribunal: 'Foi por sobrevivência'"

- "Forças ucranianas ganham terreno em Kharkiv"

- "Benfica tenta empréstimo de Samuel Lino"

- "Se derem 5 milhões. Bruno Tabata pode deixar o Sporting"

- "Celebra golo. Zaidu: 'O dia mais feliz da minha vida'"

- "Escândalo em Setúbal. Judiciária recolhe provas na câmara"

- "Alcochete. Sexo entre militares no quartel foi consentido"

- "De janeiro a março. Custo da botija de gás dispara 25 por cento"

No Público:

- "Metadados. Marcelo teme que acórdão do TC obrigue a revisão constitucional"

- "185 milhões. Esta Marilyn de Andy Warhol deu à arte um novo recorde mundial"

- "Refugiados. MP investiga violação de dados no caso de Setúbal"

- "Ucrânia. EUA avisam para os perigos de uma guerra longa de Putin"

- "Automóveis. Estado comprou 925 carros novos em 2021. Só 1% são elétricos"

- "Estoril-Sol. Jogo online já supera receitas em sala do maior casino do país"

- "Covid-19. Conselheira do Governo pede regresso dos testes rápidos"

- "Festival. Maro levou saudade à Eurovisão e pôs Portugal na rota da final"

- "Cinema. Nick Cave e Warren Ellis: uma excecional relação criativa de novo em filme"

- "Futebol. Mais equipas e novo formato: UEFA prepara revolução nas competições europeias"

No Jornal de Notícias:

- "Padres acusados de terem abusado de crianças nas confissões"

- "Buscas na Câmara de Setúbal por desvio de dados pessoais"

- "Médicos de família em Lisboa vão ganhar mais"

- "Palácio dos Correios do Porto premiado"

- "Cruz Vermelha ajudou 25% da população de Braga"

- "Corrida aos bilhetes para a Taça"

- "Festa do título. Renato diz ter usado faca para defender o pai"

- "Aveiro. Assassinou marido com 85 golpes e foi dormir"

- "Fátima. Milhares de peregrinos sem restrições"

No Diário de Notícias:

- "Associações pró-Putin. Conselho de fiscalização confirma relatórios dos Serviços de Informações"

- "Reino Unido. Coroa solitária e discurso curto marcam estreia de Carlos"

- "Congressista Jim Costa. 'Biden tem agido bem como líder do mundo livre ao manter a NATO forte"

- "Guerra. EUA avisam que Moscovo não quer ficar-se pelo leste da Ucrânia"

- "Reinserção. Portugal tem de criar casas de transição para reclusos"

- "Construção. Preços dos azulejos e vidros sobem mais de 20% num ano"

- "Pré-publicação. Lições da pandemia, pelos autores de Covid-19 em Portugal: a estratégia. Será lançado a 13 de maio"

- "Lisboa. Artistas plásticos dão brilho às montras históricas da Baixa"

No Inevitável:

- "Portugal bate valor recorde de importação de produto petrolífero russo em março"

- "Russos em Portugal queixam-se de serem perseguidos por ucranianos"

- "País volta a ter mais de 20 mil casos de covid-19 num dia"

- "PSP. Alargamento de faixa etária de ingresso 'é inconcebível'"

- "Abusos na Igreja. Comissão aponta para 'muitas centenas' de vítimas"

- "ISEG. Economia nacional deverá crescer entre 6 e 7,2% este ano"

- "Nick Cave. Uma vida repleta de perdas, drogas e dramas familiares"

- "Proposta para avaliar IVG como 'falha' do planeamento incendeia AR"

No Tal & Qual:

- "Oh p'ra ele tão poupadinho. Afinal Marcelo é o Presidente que tem dado menos medalhas"

- "Santuário no IC-1 escandaliza igreja. Falsas aparições no Algarve"

- "Investigação Tal & Qual. A maldita herança dos Hank. Reportagem do T&Q sobre polémica família faz furor no México"

- "Refugiados afegãos deixados ao abandono"

No Negócios:

- "Saída do BCE força Tesouro a procurar novos compradores"

- "Costa junta empresários para afinar ida a Hanôver"

- "Dólar e euro estão mais próximos da paridade"

- "Governo não deixa cair propostas de lei laboral negociadas à esquerda"

- "Resultados. Visabeira com recorde de faturação atinge lucro de 38 milhões"

- "Estado. Pandemia afunda prejuízos no setor dos transportes"

- "Berardo não afasta mais processos contra bancos"

- "Bruno Casadinho, CEO da Capgemini: 'Portugal é geografia atrativa' para investimento do Leste Europeu'"

No O Jogo:

- "O fabuloso destino de Zaidu. Da perna partida no primeiro treino em Portugal ao golo do título, conheça o percurso do herói da Luz"

- "Sporting. Morita sobe ao palco"

- "Benfica. Neres para fechar já"

- "Braga. David Carmo cortou golos pela metade"

- "Arouca. Armando Evangelista orgulhoso com a permanência. 'Foi como vencer a Champions'"

- "Loucura por um bilhete para o Jamor"

No A Bola:

- "Diego Moreira encanta Schmidt. Forte candidato a integrar pré-época do Benfica"

- "'Vou voltar mais forte', Lucas Veríssimo reforça desejo de ser campeão na Luz"

- "Sporting. St. Juste impressiona nos testes físicos"

- "Sporting. Trincão volta a ser hipótese"

- "FC Porto. 'Pode treinar qualquer equipa na Europa', Sven-Goran Ericksson elogia Sérgio Conceição"

- "Detido suspeito de homicídio nos festejos no Dragão"

- "Liga. As contas da permanência e os maiores dramas dos últimos 30 anos"

E no Record:

- "Benfica tenta Enzo Fernández. Médio-centro do River Plate é alvo de Rui Costa"

- "Sporting. St. Juste assinou"

- "Caso da garagem do dragão. Acusados. Comissão de instrutores propõe suspensões"

- "FC Porto. Zaidu e o golo do título: 'O dia mais feliz da minha vida'"

- "Record Challenge Park. Venha jogar ténis de mesa"