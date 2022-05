Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Super dragões envolvidos. Juras de morte em guerra de gangs"

- "Homicídio em festa do dragão relacionado com conflito na noite do Porto"

- "Putin culpa NATO pela invasão da Ucrânia"

- "Pedro Nuno Santos admite: Dinheiro dos contribuintes voa na TAP"

- "Jesus na Turquia com salário milionário"

- "Médio Sangaré no Benfica só se Weigl sair"

- "Sérgio Conceição quer clube de topo na Europa"

- "Sporting garante St. Juste por 10 milhões"

- "Carreira de docentes. Professora de 69 anos concorre aos quadros do Ministério"

- "Algarve. Morre no hospital após agressões violentas"

- "Religião. Milhares de peregrinos a caminho de Fátima"

- "Energia. Megacentral solar na Barragem do Alqueva"

Público:

- "Dia da Europa. Refundação obriga a recuperar o 'sonho' da UE, diz Ursula von der Leyen"

- "Médicos de família penalizados se as suas utentes fizerem aborto voluntário"

- "Precários. IEFP condenado a pagar subsídios de férias e Natal a 12 formadores"

- "Metadados. Ex-ministra não mexeu na lei por haver eleições daí a seis meses"

- "Proteção de dados. Governo ignora avisos sobre devedores à Segurança Social"

- "Carlos Alcaraz. Há um tenista de 19 anos que está a surpreender o mundo"

- "Eurovisão. Maro enfrenta hoje em Turim a primeira ronda do grande concurso da canção europeia"

- "Tubarões-baleia. Colisões com navios põe os maiores peixes do planeta em grave perigo"

Jornal de Notícias:

- "Queixas de atrasos no abono de família aumentam 133%"

- "Putin culpa Ocidente e Macron quer Europa de Lisboa a Kiev"

- "Festa do título. Suspeito de matar Igor Silva entrega-se hoje na PJ"

- "FC Porto. Dobradinha dupla de Conceição pode ser feito inédito"

- "Sporting. Jeremiah St. Juste na capital para assinar pelos leões"

- "Governo avalia incentivos dados a médicos de família"

- "Descentralização. Rui Moreira denuncia plano 'cozinhado'"

- "Acusação. Inflacionava custos de obras para favorecer amigos"

- "Grande Porto. Avançam centros tecnológicos ao estilo americano"

- "Eurovisão. Maro mostra 'Saudade, saudade'"

Diário de Notícias:

- "Justiça. Berardo avança contra os bancos e pede 900 milhões de indemnização"

- "Os silêncios de Putin no 'Dia da Vitória'"

- "Setúbal. Hoje votam-se duas moções de censura. E no final ficará tudo na mesma"

- "Health Cluster. Portal quer alcançar 100 milhões por ano no turismo de saúde"

- "Álvaro Garrido. A herança da ditadura salazarista no cooperativismo, mutualidades e misericórdias"

- "Energia. Concurso para concessões elétricas já leva atraso de três anos"

- "Crista Alfaiate. Um novo 'furacão' para João Botelho"

Jornal I:

- "OE. Mesmo com mais 700 milhões de euros Saúde vai continuar a ter défice"

- "Dia da Vitória. Putin mobiliza uma Rússia que sofreu demasiadas baixas"

- "Entrevista a Maria da Piedade Ferreira. 'Meti-me no mundo da edição e nunca mais saí'"

- "Metadados. PGR tenta travar derrocada em processos-crime"

- "Inteligência artificial. Quando a arte já não precisa dos humanos"

- "Energia. Dependência portuguesa tem vindo a diminuir"

- "Quase 40% dos emigrantes não recebeu o boletim de voto"

Negócios:

- "Amorim sobe preços para conter 'inflação de custos'"

- "Transdev vai pedir reequilíbrio financeiro nas concessões de transportes públicos"

- "Fisco de novo condenado no ISV dos usados importados"

- "Investimento. Consultora Bain reforça presença em Portugal e instala 'hub' em Lisboa"

- "Energia. Elétricas estão de pé atrás com pacto ibérico que impõe teto no gás"

- "Fundos. Verbas extras do PRR podem ir para onde Costa não pretende"

Record:

- "Sporting: St. Juste em Lisboa para assinar"

- "Benfica. Bah negociado para a direita"

- "FC Porto. Pepê cobiçado em Inglaterra"

- "Belenenses SAD-Famalicão (2-3): Azuis com vida muito difícil"

A Bola:

- "Benfica negoceia Alexander Bah"

- "Benfica. Ricardo Horta e Gotze avançam em simultâneo"

- "Sporting: 5 anos, Euro9 milhões, Euro2,5 milhões de bónus, Euro60 milhões de cláusula. St Juste está em Lisboa e assina nas próximas horas"

- "FC Porto. Conceição sonha com a Champions"

- "Gil Vicente. Barcelos vibra com a Europa"

- "Belenenses-SAD-Famalicão (2-3). Arouca salva-se com derrota azul"

O Jogo

- "Pepe. O capitão garante ter condições para continuar a 'dar a vida pelo FC Porto' e já olha para a taça. 'Não nos cansamos de ganhar'"

- "Sporting. St. Juste vai assinar por cinco anos"

- "Benfica. Alexander Bah e Quagliata na mira"