Francisco Franco vence Olivais e garante manutenção

O Clube Desportivo Escola Francisco Franco garantiu, hoje, a manutenção na Liga feminina de basquetebol.

Após o triunfo obtido fora de casa na semana passada (62-55), as ‘estudantes’ voltaram a vencer hoje o Olivais (77-67), no seu pavilhão, decidindo, no segundo jogo do ‘play-out’, a permanência no principal escalão do basquetebol feminino nacional.

Na época passada a Francisco Franco festejou a subida de divisão e, esta temporada, cumpriu o objectivo de permanecer entre a elite do basquetebol português.

Já o CAB, que havia garantido a manutenção na fase regular do campeonato, perdeu esta tarde com o Vagos (81-53), a segunda derrota neste play-off, sendo eliminado nos quartos-de-final da competição que vai ditar o campeão nacional.