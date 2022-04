Galvão e Oliveira chamados à Selecção Nacional

O andebolista madeirense Rodrigo Galvão, jovem que alinha no CE da Levada, foi chamado aos trabalhos da Selecção Nacional de Sub-18, equipa lusa irá iniciar de 11 a 6 de Abril, num estágio de preparação em Lagoa no Algarve, momento onde também o seleccionado de Portugal irá marcar presença no Torneio Internacional de Lagoa.

Já na Selecção de Sub-20, destaque para a chamada do jovem guarda-redes do AM Madeira Andebol SAD Francisco Oliveira, que por seu turno irá participar no estágio de 11 a 17 de Abril, onde se incluí a presença no Torneio Garci Cup em Estarreja.