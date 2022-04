Previsão de céu muito nublado este sábado na Madeira

Será um sábado com períodos de céu muito nublado, na Madeira. Esta é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que aponta também para vento fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste a partir do início da tarde.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte esperam-se por ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros e na Costa Sul ondas do quadrante oeste com 1 metro. A temperatura da água do mar irá rondar os 17/18ºC.

Localidade Máxima (ºC) Porto Moniz 21ºC Funchal/Porto Santo 20ºC São Vicente 19ºC Ponta do Pargo 18ºC Santana 17ºC

Apesar do provável dia cinzento, o IPMA coloca a Região em risco muito elevado (8) de exposição aos raios Ultravioleta (UV).

É recomendada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.