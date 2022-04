Governo deixa cidadãos e provedor sem respostas é este o assunto que faz a manchete do DIÁRIO. Há meio ano na função, o Provedor da Administração Pública Regional verifica que os vários organismos desrespeitam o dever de prestar esclarecimentos relativamente às queixas e pedidos. “Não é aceitável não responder ou fazê-lo com meses de atraso e após diversas insistências”, diz Jorge Oliveira. Para ler na página 6.

Oposição exige inquérito ao acidente do teleférico. PSD pede apuramento de responsabilidades no caso da queda da cabina na Rocha do Navio ocorrida há mais de uma semana. Autarquia remete-se ao silêncio. Para consultar na página 19.

Comprou carrinha e voltou à Ucrânia. Yehor Azurov queria trazer familiares para a Madeira, onde vive há 20 anos, mas o drama que encontrou levou-o a montar uma operação para levar 5 toneladas de medicamentos para leste. Saiba tudo na página 12.

Segurança de obra posta em causa. Tribunal ouviu as primeiras testemunhas no caso de uma das mortes causadas após queda de uma grua na sequência do 20 de Fevereiro de 2010. Para ler na página 11.

Cafôfo prepara ajuda a lares na Venezuela. Secretário de Estado das Comunidades e embaixador acertam formas de apoio às instituições. Saiba tudo na página 5.

