'Baltazar Dias’ recebe ‘NAZA | Projecto Espacial’

O ‘NAZA | Projecto Espacial’ será colocado hoje em prática no Teatro Municipal Baltazar Dias e conta com uma exposição, performance e conversa informal.

Este é um projecto de criação artística e educação para a cidadania que decorreu no Bairro da Nazaré, no Funchal, durante cinco meses.

Logo, pelas 15h30, será inaugurada uma exposição, no Salão Nobre do Teatro, com fotografias alusivas ao Bairro da Nazaré que estará aberta ao público até o dia 30 de Abril. A entrada é livre e gratuita.

Pelas 17 horas decorrerá, na Sala de Espelhos, uma performance de 40 minutos, onde irão participar sete autores: Afonso Dantas, Alejandro de Sousa, Gonçalo Pereira, Igor Oliveira, Leonor Brazão, Octávio Ferreira e Sofia do Mar. Serão abordados temas como a violência, expropriação, solidão, medicalização, saúde mental, falta de pertença e bullying. Estas temáticas serão tratadas de um ponto de vista estrutural, contribuindo para que não sejam vistas como uma condição exclusivamente pessoal.

Após a performance haverá uma conversa informal e contará com a presença de Cristina Santinho, Inês Tecedeiro, Diana Duarte, Luís Daio, um representante da Câmara Municipal do Funchal e uma das crianças que faz parte deste projeto. Será discutido todo o processo percorrido no projeto ‘Naza | Projeto Espacial’, desde o trabalho de pesquisa até o produto artístico final.

No domingo, dia 10 de Abril, esta performance continuará a estar em cena, mas pelas 11 horas, na Sala de Espelhos do Teatro, e após a mesma, haverá novamente outra conversa informal que abordará temáticas relacionadas com o projecto.

‘Naza | Projeto Espacial’ não fala das condições individuais dos jovens, ou do bairro da Nazaré, mas sim daquilo que é a realidade de ser jovem em 2022. O objectivo deste projecto foi o de proporcionar uma experiência de criação artística aos jovens, envolvendo-os em todos os processos de uma criação, desde a logística, orçamentação, contactos com parceiros, representação e criação artística.

Para assistir a esta performance pode adquirir os bilhetes na bilheteira do Teatro ou on.line, através da Ticketline: https://ticketline.sapo.pt/evento/naza-i-projeto-espacial-m-16a-63181. O valor unitário dos ingressos é 5 euros.

Recorde-se que esta performance é dirigida a um público com idade superior aos 16 anos e terá uma lotação de 40 pessoas.