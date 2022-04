Nuno Melo diz que "não é tempo de deprimir, é tempo de reagir"

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo defendeu hoje que, apesar da situação que o partido atravessa, com a perda da representação parlamentar, "não é tempo de deprimir, é tempo de reagir".

Na segunda vez que se dirigiu ao 29.º Congresso nacional, que arrancou hoje em Guimarães e termina no domingo, o eurodeputado falou na "angústia" que os democratas-cristãos sentiram quando foi retirada das paredes da Assembleia da República a placa com a indicação "grupo parlamentar do CDS-PP", bem como no arranque da nova legislatura sem deputados do CDS-PP.

"Mas é por isso que eu digo, não é tempo de deprimir, é tempo de reagir", defendeu o candidato, mostrando-se convicto de que o CDS vai "voltar mais forte" porque "não morreu em janeiro de 2022, muito pelo contrário", e não desiste "quando as dificuldades são maiores".

E apelou aos congressistas que "acreditem, lutem, votem, não desistam".

"Voltaremos ao que éramos e melhor, num caminho que é penoso e difícil mas que superaremos. De cada uma das pedras no caminho faremos o nosso castelo, e esse castelo será forte e preparado para tudo no futuro", atirou Nuno Melo.