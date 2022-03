Susana Prada enaltece trabalho conjunto entre freguesias e ARM

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas deslocou-se hoje, dia 28 de Março, a Câmara de Lobos para acompanhar os trabalhos de lançamento de redes de saneamento básico e de substituição da rede de água potável, na Vereda do Rancho. Uma intervenção que resulta do trabalho conjunto entre a junta de freguesia local e a empresa pública, Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

Na ocasião a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas sublinhou a importância da articulação entre a junta de freguesia e a empresa Águas e Resíduos da Madeira fazendo com que a obra decorra "com o mínimo de constrangimentos para a população".

“A Junta de Freguesia tinha o objectivo de requalificar esta vereda e decidiu-se ao mesmo tempo proceder à instalação da rede de saneamento e da rede de água potável tendo a ARM cedido os materiais como tampas em ferro e tubos de rede. No fundo foi antecipar uma obra já prevista em função desta intervenção da junta” sublinhou a governante.

A ARM está igualmente a disponibilizar materiais para outras obras da junta de freguesia onde ainda há ausência de saneamento, referiu.

Ao proceder à renovação de pavimentos, a junta de freguesia de Câmara de Lobos, juntamente com a ARM, instala igualmente as redes de saneamento, "fazendo com que no final os custos sejam menores", dá ainda conta a tutela.