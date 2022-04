Exposição de arte contemporânea “Os Artistas das Portas” no Solar do Ribeirinho em Machico

A Câmara Municipal de Machico vai inaugurar amanhã, pelas 18 horas, a exposição de arte contemporânea, intitulada “Os Artistas das pORtas” com obras da artista Fátima Spínola.

“Os Artistas das pORtas” de Fátima Spínola é a segunda exposição de uma série de oito exposições que contam com a curadoria de Jose Zyberchema e que trazem à sala de exposições temporárias do Solar Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, obras de város artistas participantes no projecto ‘Arte pORtas Abertas”.