Energia solar com grande procura. Região tem registadas mais de 540 unidades de produção para autoconsumo fotovoltaico em edifícios domésticos, que permitem gerar 5 megawatts de potência por ano. Para ler na página 7.

Outras notícias em destaque:

Abril com mais 39% dos lugares disponíveis. Aeroporto da Madeira conta com mais rotas, frequências e assentos, ultrapassando os resultados alcançados no período homólogo de 2019. Ryanair, que já tem dois aviões na Região, arranca amanhã com a operação comercial. Para consultar nas páginas 4 e 5.

Região bate recorde de internados por covid. Doentes infectados correspondem a 17,3% do total de doentes hospitalizados. Saiba tudo na página 3.

Câmara do Funchal quer reabrir centro de mergulho do Lido. Concurso público lançado prevê renda de 500 euros por mês. Saiba como na página 11.

Costa põe Cafôfo nas Comunidades. Nomeação do ex-presidente do PS-M é a quarta de um madeirense para um executivo nacional. Para ler na página 32.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira. Boa leitura.