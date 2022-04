Museu de Arte Moderna recebe concerto de música clássica

O Trio Virtuoso, constituído pelos violinistas Andrei Ladeichikov, Olga Samara e o violoncelista Laszlo Szepesi, irão interpretar alguns dos maiores compositores de Música Clássica num concerto que decorrerá na quarta-feira, 6 de Abril, a partir das 18h00, no Museu de Arte Moderna da Madeira (MAMMA).

O programa inclui interpretações de Bach, Vilvaldi, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, entre outros. Esta viagem pela música dita erudita, terá a duração de uma hora. Os bilhetes já estão disponíveis, o seu valor é de 15 euros e podem ser adquiridos no próprio Museu ou no site Bonding Experiences.

As portas do Museu abrem 30 minutos antes do concerto. As portas abrem às 17h30, e o programa inclui um welcome drink e uma visita guiada após o concerto. O MAMMA localiza-se no Largo da Paz, Estrada Monumental, 14. Para saber mais informações tem este número de telefone: 291712279.