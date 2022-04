Museu Etnográfico da Madeira assinala Dia Nacional dos Moinhos com entradas gratuitas

De forma a celebrar o Dia Nacional dos Moinhos, o Museu Etnográfico da Madeira (MEM), na Ribeira Brava, está a proporcionar entradas gratuitas entre hoje e sábado, para que as pessoas possam visitar o moinho de água que existe no museu.

Refira-se que o MEM ocupa dois edifícios, na Rua de S. Francisco, n.º 24, na vila da Ribeira Brava: um antigo edifício, uma casa solarenga do século XVII, que no século XIX foi convertido numa unidade industrial – o “Antigo Engenho de Aguardente da Ribeira Brava” – e um edifício novo, construído de raiz para este fim. Na antiga fábrica funcionaram um engenho de moer cana-de-açúcar e dois moinhos de cereais, movidos a energia hidráulica. Pela sua duplicidade tecnológica este edifício e equipamentos tecnológicos, constituem um testemunho único, ao nível europeu.

Sobre o Dia Nacional dos Moinhos:

A comemoração do Dia Nacional dos Moinhos, que tem lugar no dia 7 de abril, tem como objetivo chamar a atenção dos portugueses para o inestimável valor patrimonial dos nossos moinhos tradicionais, por forma a motivar e coordenar vontades e esforços de proprietários, organizações associativas, autarquias locais, museus, investigadores, entusiastas e amigos dos moinhos, com vista à sua preservação.

É promovida desde 2007, pela Etnoideia, Associação Nacional especializada em Desenvolvimento Rural, Molinologia e Etnoturismo e tem o apoio da TIMS, Sociedade Internacional de Molinologia, sendo divulgada internacionalmente.