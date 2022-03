O Museu da Fotografia vai inaugurar amanhã, pelas 10 horas, a exposição ‘Memória da passagem pela Madeira de Carlos, Imperador da Áustria e Rei da Hungria’.

Esta mostra, incluída no programa de comemorações do centenário da morte do Beato Carlos, pretende fazer memória de alguns dos momentos mais marcantes da passagem do Imperador da Áustria e Rei