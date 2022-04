Susana Prada entregou viatura 4x4 para ajudar na preservação de espécies ameaçadas

Foi numa visita ao viveiro da Matur, esta manhã, que a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas entregou uma viatura 4x4 para os trabalhos de campo projecto REGIS - Conservação de Recursos Genéticos Florestais na Madeira.

Neste que é um dos cinco viveiros públicos da Região (quatro na Madeira e um no Porto Santo), a governante destacou a vasta área destinada à criação de várias espécies para posterior reintrodução na natureza de forma a recuperar espécies ameaçadas, um dos objectivos do referido projecto.

Conforme apontou Susana Prada, na ocasião, esta iniciativa insere-se no âmbito da política de conservação dos recursos genéticos. “Para evitar que as espécies indígenas e endémicas ameaçadas se extingam, recolhemos sementes e materiais vegetais para produzir plantas que posteriormente são reintroduzidas na natureza de forma a recuperar os habitats e tornar a floresta mais resiliente aos fogos” disse a governante que se fez acompanhar pelo presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe.

Entre as várias ações desenvolvidas neste projecto destacam-se, também, a inventariação e monitorização de espécies protegidas e a prospeção e colheita no campo de material vegetal, incluindo sementes para o Banco de Sementes do Jardim Botânico.

O projecto REGIS conta com um orçamento de 293.770 euros, contando com apoio de fundos comunitários.