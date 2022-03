Susana Prada anuncia mais investimentos no sector das águas

Numa data em que se assinala o Dia Mundial da Água, a secretária regional do Ambiente e das Alterações Climáticas sublinhou os “grandes investimentos” que o Governo Regional tem vindo e continuará a realizar no combate às perdas de água destrancando a construção de novas lagoas, como a que está prevista concretizar no sítio das Águas Mansas.

Uma empreitada orçada em cerca de 15 milhões de euros e que estima duplicará o armazenamento proveniente das chuvas.

Não bastasse a governante destacou igualmente o aproveitamento que a tutela através da empresa Águas e Resíduos da Madeira efectua na recuperação de água referindo que um próximo passo será aproveitar o que actualmente sucede nas freguesias do Seixal ou da Boaventura em que a água vai desaguar directamente para o oceano.

Susana Prada falava numa iniciativa que participou o colega que detém a pasta da educação na Escola Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, apelando aos alunos uma maior sensibilidade para a poupança de água, um cenário que tende agravar-se fruto das alterações climáticas.

Por sua vez, Jorge Carvalho considera que os alunos podem ser uma das chaves para uma maior consciencialização na medida em que “são veículos primordiais” para que possam transmitir à sociedade a necessidade de valorizar os recursos hídricos.