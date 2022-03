Madeira foi a única região onde a avaliação bancária da habitação baixou

"Em Fevereiro, o valor mediano de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se em 1.314 euros por metro quadrado (euros/m2), tendo aumentado 1,7% face a Janeiro (1.292 euros/m2)", refere o Instituto Nacional de Estatística esta sexta-feira.

De acordo com o INE, "o maior aumento face ao mês anterior registou-se no Alentejo (2,6%). A única região que apresentou uma variação em cadeia negativa foi a Região Autónoma da Madeira (-0,2%)", valendo 1.292 euros a avaliação geral, 1.330 euros/m2 nos apartamentos e 1.234 euros/m2 nas moradias.

"Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 11,9%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (19,0%) e a menor no Alentejo (7,9%)", explica o INE.

Na prática a avaliação da habitação na RAM baixou 2 euros face ao mês anterior, sendo que os apartamentos valorizaram 12 euros/m2 e as moradias desvalorizaram 20 euros/m2.