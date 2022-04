Incêndio em mercado da Somalilândia causa prejuízos de quase dois mil milhões

Um grande incêndio destruiu na sexta-feira à noite um mercado na capital da Somalilândia, Hargeisa, causando prejuízos num valor estimado entre 1,5 mil milhões e 2 mil milhões de dólares, segundo as autoridades locais.

De acordo com as mesmas fontes, pelo menos 28 pessoas ficaram feridas no incêndio que devastou o mercado de Waheen, uma importante fonte de subsistência para os moradores de Hargeisa, na véspera do mês sagrado do Ramadão.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas alguns comerciantes disseram acreditar que a causa pode ter sido um curto-circuito.

O desastre uniu os somalis, tendo o Presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, entrado em contacto com o líder da Somalilândia, Muse Bihi Abdi.

Abdi, que é Presidente da Somalilândia desde 2017, tem tentado obter o reconhecimento internacional da autodeclarada independência de seu território, à qual a Somália se opõe.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, manifestou tristeza na plataforma Twitter pelo acontecimento e prometeu que o Reino Unido "fará o que puder para apoiar o esforço de reconstrução da Somalilândia".

Estrategicamente localizado no golfo de Aden, o território da Somalilândia, com mais de três milhões de pessoas, separou-se da Somália em 1991, quando o país entrou em guerra.

Apesar da falta de reconhecimento internacional, a Somalilândia manteve seu próprio governo independente, moeda e sistema de segurança.

A região conseguiu realizar eleições regulares ao longo dos anos, incluindo eleições parlamentares realizadas no ano passado.