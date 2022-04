Não há registo de feridos e causas do incêndio estão por apurar, diz Bruno Pereira

Por agora, "não há qualquer registo" de feridos e ainda estão por apurar as causas do incêndio que deflagrou e destruiu por completo o armazém do Pingo Doce, em São Martinho. A informação foi prestada, esta noite, pelo vereador da Câmara do Funchal, Bruno Pereira, que está no local a acompanhar o combate às chamas.

"A empresa de segurança que tem responsabilidade do armazém diz que todos os funcionários que estavam a trabalhar saíram. Assim sendo, não temos qualquer tipo de relato de qualquer situação. Dos bombeiros também não [há informação de feridos]", declarou o autarca.

Bruno Pereira explicou que as labaredas e fumo negro que são visíveis resultam do material de isolamento das câmaras frigoríficas. "Os meios estão todos no local e estamos a fazer todos os esforços para circunscrever o incêndio a este espaço. A sul existem moradias, mas neste momento não há perigo do fogo passar para lá. Mas essas casas foram evacuadas", adiantou o responsável pela protecção civil municipal.

No local estão os responsáveis do Serviço Regional de Protecção Civil e o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.