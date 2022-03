Segunda-feira arranca com trânsito mais lento na zona da Boa Nova

O início de mais uma semana de trabalho arranca com trânsito mais lento na via rápida, na zona do Canto do Muro/Boa Nova, no sentido Santa Cruz Funchal. A lentidão vai-se esbatendo até à saída para o nó da Pestana Júnior.

Já na Ponte João Gomes, no sentido Funchal - Santa Cruz há nota para o trânsito lento.

De resto, registam-se as demoras habituais nos principais acessos à via rápida no Funchal.

O piso está algo molhado, devido à chuva que caiu durante esta madrugada, pelo que é recomendada especial precaução por parte dos automobilistas e motociclistas.